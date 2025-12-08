Криминално проявена жена от сливенското село Гавраилово е задържана за кражба на значителна сума пари, съобщиха от полицията

site.btaКриминално проявена жена от сливенското село Гавраилово е задържана за кражба на значителна сума пари, съобщиха от полицията
Криминалисти от Районното управление на полицията в Сливен задържаха жена за кражба на значителна парична сума от частен дом в града, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Сигналът е подаден на 5 декември, сутринта, от 77-годишна жена, която е заявила, че от жилището ѝ са отнети 5100 евро и 900 лева. В резултат на оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала предполагаемия извършител – 30-годишна криминално проявена жена от село Гавраилово. Тя е направила самопризнания и е върнала част от откраднатите пари.
По случая е образувано досъдебно производство.
БТА припомня, че през септември, областната полиция разкри кражби на стойност 30 хил. лева в Сливен и близкото до града село Самуилово.
/РИ/
