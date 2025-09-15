Криминалисти от Сливен разкриха кражби на обща стойност около 30 000 лева

Криминалисти от участък „Надежда“ към Районно управление – Сливен разкриха кражби на обща стойност около 30 000 лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Заявени са кражби на пари, техника и друго имущество от частен имот в кв. „Надежда“, търговски обект в кв. „Даме Груев“ и обект на фирма в село Селиминово. Сигналите за престъпленията са подадени в периода от 12 до 14 септември.

Извършителите са задържани с полицейска мярка за 24 часа, а част от вещите вече са иззети и върнати на собствениците.

По случаите са образувани досъдебни производства.

През 2024 година в област Сливен са приключили делата за 1119 извършени престъпления. От тях 487 са завършили с ефективно осъждане, 447 - с условно осъждане, десет - с оправдаване, осем - с прекратяване, и 167 - с освобождаване от наказание.