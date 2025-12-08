Четирима души от екипажа на кораба “Кайрос“ са евакуирани тази сутрин

Четирима души от екипажа на кораба “Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин. Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет “Пантер“, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

БТА припомня, че в късния следобед на 7 декември от плавателния съд бяха евакуирани трима души, които са настанени във Варна. С летателна техника на останалата част от екипажа бяха предадени храна и вода. Доставен на борда е и дизел генератор.

По решение на корабособственика на борда на кораба ще останат трима души, уточниха вчера от Министерството на транспорта и съобщенията.

От пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията обявиха, че днес предстои среща с посланика на Република Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около ситуацията с танкера.