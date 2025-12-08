Подробно търсене

Четирима души от екипажа на кораба “Кайрос“ са евакуирани тази сутрин

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, е заседнал край Ахтопол. Снимка: кореспондент БТА на Бургас Станимир Димитров
Бургас ,  
08.12.2025 11:01
 (БТА)

Четирима души от екипажа на кораба “Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин. Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет “Пантер“, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

БТА припомня, че в късния следобед на 7 декември от плавателния съд бяха евакуирани трима души, които са настанени във Варна. С летателна техника на останалата част от екипажа бяха предадени храна и вода. Доставен на борда е и дизел генератор.

По решение на корабособственика на борда на кораба ще останат трима души, уточниха вчера от Министерството на транспорта и съобщенията. 

От пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията обявиха, че днес предстои среща с посланика на Република Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около ситуацията с танкера. 

