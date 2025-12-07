Екоминисерството започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер, към момента редовният мониторинг не отчита отклонения

Министерство на околната среда и водите предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкер беше блокиран край бреговете на Ахтопол, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Координатите на точките, където се взимат пробите, са: 42°24’36,20” с.ш., 27°43’47,35” и.д. и 41°59’42,55” с.ш., 28°01’56,86” и.д.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла, уточняват от пресцентъра на МОСВ.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана, се отбелязва в прессъобщението.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България, уточняват от екоминистерството.

Танкерът, заседнал край бреговете на Ахтопол, е стабилизиран и не представлява опасност, увери вчера областният управител на Бургас Владимир Крумов. В петък от областната администрация в Бургас съобщиха след заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.