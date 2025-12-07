Екоминисерството започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер, към момента редовният мониторинг не отчита отклонения

Подробно търсене

Лора Метанова
Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, е заседнал край Ахтопол. Снимка: Кореспондент БТА на Бургас Станимир Димитров
София,  
07.12.2025 16:59
Министерство на околната среда и водите предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкер беше блокиран край бреговете на Ахтопол, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.  Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода. 

Координатите на точките, където се взимат пробите, са:  42°24’36,20” с.ш., 27°43’47,35” и.д. и  41°59’42,55” с.ш., 28°01’56,86” и.д.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла, уточняват от пресцентъра на МОСВ.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана, се отбелязва в прессъобщението.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България, уточняват от екоминистерството. 

Танкерът, заседнал край бреговете на Ахтопол, е стабилизиран и не представлява опасност, увери вчера областният управител на Бургас Владимир Крумов. В петък от областната администрация в Бургас съобщиха след заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.

07.12.2025 17:07

Хеликоптер снабдява екипажа на заседналия край Ахтопол танкер с провизии

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна е поставила измервателни уреди и е взела проби от морската вода между Созопол и Резово. Мерките са част от мониторинг, назначен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), във връзка с
06.12.2025 11:36

Заседналият край Ахтопол танкер е стабилизиран, каза областният управител на Област Бургас Владимир Крумов

Танкерът, заседнал край бреговете на Ахтопол, е стабилизиран и не представлява опасност, увери областният управител на Бургас Владимир Крумов. Екипажът на кораба е в безопасност и в момента няма нужда от евакуация, подчерта той.  "Направили сме
06.12.2025 09:33

Бурното море не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол, каза директорът на "Гранична полиция"

Лошото време и бурното море все още не позволяват евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол, каза в ефира на Нова ТВ директорът на Главна дирекция "Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов. По думите му кораб на "Гранична
05.12.2025 18:00

Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, е заседнал край бреговете на Ахтопол

Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, е заседнал край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията. Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха.Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация, добавиха от пресслужбата на областния управител на Бургас.По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизи

