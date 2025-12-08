Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ ,  
08.12.2025 01:35
 (БТА)
Чиприян Чуку е новият кмет на Букурещ при над 90 процента обработени протоколи. Това показват резултатите, публикувани от Постоянното изборно бюро.

Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор в румънската столица получава 36,17 на сто от гласовете.

На второ място е независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния Алианс за обединение на румънците с 21,94 процента.

Трети е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 20,50 на сто. Всички социологически проучвания в изборната седмица го сочеха като най-вероятния победител.

За позицията, останала вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния, се надпреварваха 15 кандидати. В бюлетината обаче те бях 17, тъй като двама оттеглиха кандидатурите си в последния момент.

Изборният ден протече без особени нарушения, но при ниска избирателна активност.

/СТ/

