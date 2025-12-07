Подробно търсене

Марко Одермат спечели гигантския слалом в Бийвър Крийк от Световната купа по ски алпийски дисциплини

снимка: АР, John Locher
Бийвър Крийк,  
07.12.2025 23:39
 (БТА)

Швейцарецът Марко Одермат спечели гигантския слалом в Световната купа по ски алпийски дисциплини, което се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.

Носителят на Големия кристален глобус преди това ликува в първото спускане за сезона, а сега бе над всички с резултат от 2:20.59 минути. Той изпревари с точно с 0.23 секунди италианеца Алекс Винацер и с 0.34 секунди норвежеца Хенрик Кристоферсен, който допълни местата на подиума.

Четвърти се класира Щефан Бренщайнер от Австрия, пети е бразилецът Лукас Браатен, а шест се класира Ривър Радамус от САЩ.

За Одермат победата е под номер 49 в Световната купа, като той остава и начело в генералното класиране. Швейцарецът има 445 точки. Втори е австриецът Винсент Крихмайер с 227, а трети с 218 точки е Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

/БД/

