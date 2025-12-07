Еспаньол победи Райо Валекано и се изкачи на пета позиция в испанското футболно първенство

Еспаньол се наложи с 1:0 като домакин над Райо Валекано в мач от 15-ия кръг на испанското футболно първенство. Така каталунците се изкачиха на пета позиция в класирането с актив от 27 точки, а Райо е 11-ти с 17 пункта.

Единственото попадение в срещата бе дело на Роберто Фернандес от дузпа в 39-ата минута. Съперниците завършиха мача в намален състав. Първо Унай Лопес от Райо Валекано бе изгонен, а в края на срещата и Долън от Еспаньол бе декориран в червено.

Домакините стигнаха до втори гол в 82-ата минута чрез Кике Гарсия, но след справка с ВАР бе отсъдена засада.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига: Еспаньол - Райо Валекано – 1:0 Елче - Жирона - 3:0 Валенсия - Севиля - 1:1 по-късно днес: Реал Мадрид - Селта утре: Осасуна - Леванте от събота: Виляреал - Хетафе - 2:0 Алавес - Реал Сосиедад - 1:0 Бетис - Барселона - 3:5 Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид - 1:0 от петък: Овиедо - Майорка - 0:0 Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Еспаньол с 27, Бетис с 24, Атлетик Билбао с 23 и други.