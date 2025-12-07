Подробно търсене

Еспаньол победи Райо Валекано и се изкачи на пета позиция в испанското футболно първенство

Боян Денчев
снимка: АР, Joan Monfort
Барселона,  
07.12.2025 21:47
 (БТА)

Еспаньол се наложи с 1:0 като домакин над Райо Валекано в мач от 15-ия кръг на испанското футболно първенство. Така каталунците се изкачиха на пета позиция в класирането с актив от 27 точки, а Райо е 11-ти с 17 пункта. 

Единственото попадение в срещата бе дело на Роберто Фернандес от дузпа в 39-ата минута. Съперниците завършиха мача в намален състав. Първо Унай Лопес от Райо Валекано бе изгонен, а в края на срещата и Долън от Еспаньол бе декориран в червено. 

Домакините стигнаха до втори гол в 82-ата минута чрез Кике Гарсия, но след справка с ВАР бе отсъдена засада. 

 

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига:  

Еспаньол - Райо Валекано – 1:0
Елче - Жирона - 3:0
Валенсия - Севиля - 1:1

по-късно днес:
Реал Мадрид - Селта 

утре:
Осасуна - Леванте

от събота:
Виляреал - Хетафе                   - 2:0
Алавес - Реал Сосиедад              - 1:0
Бетис - Барселона                   - 3:5
Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид    - 1:0

от петък:
Овиедо - Майорка - 0:0

Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36,  Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Еспаньол с 27, Бетис с 24, Атлетик Билбао с 23 и други.

