Байрен Мюнхен ще играе срещу РБ Лайпциг на осминафиналите в турнира за купата на Германия

Лидерът в германското първенство Байерн Мюнхен ще бъде домакин на втория в класирането РБ Лайпциг в най-интересния двубой от четвъртфиналите в турнира за купата на Германия през февруари, отреди тегленият в неделя жребий.

Втородивизионният Херта Берлин ще се изправи срещу Фрайбург, докато Холщайн Кил от Втора Бундеслига ще срещне носителя на трофея от миналия сезон Щутгарт.

Байер Леверкузен, който победи Борусия Дортмунд на осминафиналите в средата на седмицата, ще играе на свой терен срещу Санкт Паули.

Байерн Мюнхен разгроми Лайпциг с 6:0 в първия мач между двата отбора от първенството, но "червените бикове" отбелязаха напредък и вчера разгромиха Айнтрахт Франкфурт с 6:0. Баварците водят с осем точки в класирането пред Лайпциг в края на 2025 година.

Осминафиналите ще се проведат на 3, 4, 10 и 11 февруари. Полуфиналите са насрочени за 21 и 22 април, а финалът в турнира е в Берлин на 23 май.