С военен ритуал ще бъде вдигнат военноморският флаг на България на кораба "Храбри" във Варна

Лора Метанова
Снимка: Военноморски сили
София,  
08.12.2025 06:00
 (БТА)

Военен ритуал за тържественото вдигане на военноморския флаг на България на новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“ ще се състои на 8 декември в района на Военноморска база – Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. В церемонията ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова.

„Храбри“ е първият от двата многофункционални модулни патрулни кораба, чиито строеж се осъществява в рамките на проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. 

Изпълнението на проекта започна през 2020 г. със сключването на договор между Министерството на отбраната и компанията FR. LURSSEN WERFT GMBH&Co.KG, впоследствие преименувана на NVL B.V.&Co.KG. Начало на строителството на първия кораб беше дадено на 3 декември 2021 г. с официална церемония в района на Кораборемонтен и корабостроителен завод „МТГ-Делфин”. 

Ходовите изпитания на кораба „Храбри“ се проведоха през ноември 2025 г. в района на Варненския залив и определените райони в Черно море.

Към 06:37 на 08.12.2025

