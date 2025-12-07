Кирил Десподов влезе като резерва при победа на ПАОК в дербито на Солун

ПАОК постигна победа с 3:1 над Арис в градското дерби на Солун от 13-тия кръг. Кирил Десподов остана на резервната скамейка за символичните домакини и се появи в игра в 67-ата минута. През следващата седмица ПАОК гостува в Разград на Лудогорец в мач от шестия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа.

Тайсон даде аванс на ПАОК в 28-ата минута. В 45-ата минута Арис изравни чрез Фредрик Йенсен, но в добавеното време на тази първа част Йоргос Якумакис се разписа от дузпа и изведе „черно белите“ отново напред.

Три минути след почивката Якумакис отново бе точен и подпечата победата на ПАОК с 3:1.