Подробно търсене

Румънският президент Никушор Дан пристига днес на посещение във Франция

София Георгиева
Румънският президент Никушор Дан пристига днес на посещение във Франция
Румънският президент Никушор Дан пристига днес на посещение във Франция
Снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi (Изображението е илюстративно)
Букурещ/Париж,  
08.12.2025 04:00
 (БТА)

Румънският президент Никушор Дан пристига днес на двудневно посещение във Франция, където ще има срещи с румънците от диаспората и ще бъде приет от френския си колега Еманюел Макрон, съобщава агенция Аджерпрес.

В първия ден от визитата румънският президент ще се срещне с представители на румънската общност във Франция в посолството на страната в Париж.

Във вторник (9 декември) Никушор Дан ще има разговори с представители на френски компании в рамките на среща, организирана от Движението на предприятията във Франция (Medef), след което ще се срещне с кмета на Париж Ан Идалго.

След това румънският президент ще участва в откриването на алея в парка "Монсо" на името на Николае Титулеску - румънски дипломат, политик, юрист и един от най-значимите европейски държавници в периода между двете световни войни. В същия ден румънският президент ще бъде приет от френския си колега в Елисейския дворец.

В края на посещението Никушор Дан ще посети фабриката Талес на мултинационалната компания, която се занимава с аерокосмическа, отбранителна, електронна и киберсигурност.

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:39 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация