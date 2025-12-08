Румънският президент Никушор Дан пристига днес на посещение във Франция

Румънският президент Никушор Дан пристига днес на двудневно посещение във Франция, където ще има срещи с румънците от диаспората и ще бъде приет от френския си колега Еманюел Макрон, съобщава агенция Аджерпрес.

В първия ден от визитата румънският президент ще се срещне с представители на румънската общност във Франция в посолството на страната в Париж.

Във вторник (9 декември) Никушор Дан ще има разговори с представители на френски компании в рамките на среща, организирана от Движението на предприятията във Франция (Medef), след което ще се срещне с кмета на Париж Ан Идалго.

След това румънският президент ще участва в откриването на алея в парка "Монсо" на името на Николае Титулеску - румънски дипломат, политик, юрист и един от най-значимите европейски държавници в периода между двете световни войни. В същия ден румънският президент ще бъде приет от френския си колега в Елисейския дворец.

В края на посещението Никушор Дан ще посети фабриката Талес на мултинационалната компания, която се занимава с аерокосмическа, отбранителна, електронна и киберсигурност.