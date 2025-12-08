Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на Националната научна конференция „Азбуки, памет, приемственост“, организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). На конференцията, по инициатива на Илияна Йотова, ще бъдат представени мулажни копия на Рилските глаголически листове, които ще могат да бъдат разгледани в Националната библиотека до края на декември. Това са единствените запазени в България оригинални документи с глаголически букви. Те се съхраняват в Рилския манастир, съобщават от екипа на вицепрезидента.

По информация на организаторите на конференцията в НБКМ, по време на форума експерти от културни, научни и образователни институции от България, Италия, Исландия, Норвегия, Армения и Швеция ще представят своите доклади по няколко тематични направления.

В рамките на двата дни лекторите ще презентират теми, свързани с новия живот на старите букви: младите поколения в хуманитаристиката – проекти, дигитални платформи, електронни издания, историческият контекст на глаголицата и кирилицата, нерешените въпроси в историята, преразглеждането на изворите, научните и популярните митологеми.

В отделните сесии на конференцията ще бъдат изнесени доклади и по темите: глаголицата в изкуството, азбуки, културна памет и книжовна традиция, книжовно-документалното наследство – идентичности и европейски проекции и други.

Целта на конференцията е да се постави акцент върху новите изследователски стратегии и технологии в комплексното изучаване на старите азбуки и книжовното наследство, както и върху дискусионните въпроси около създаването на глаголицата и кирилицата, посочват от екипа на НБКМ.

Те допълват, че при провеждането на конференцията ще бъде открита изложбата „Истории от глаголически времена“, със съдействието на Държавния културен институт към МВнР и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките (БАН). Изложбата представя изображения от средновековни ръкописи, които разказват истории из живота на глаголицата. Автор е проф. Явор Милтенов.

/ЕМС/