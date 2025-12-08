Подробно търсене

Коледните светлини в Белово ще бъдат запалени тази вечер

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: БТА, архив
Белово,  
08.12.2025 06:30
 (БТА)

Коледните светлини в Белово ще бъдат запалени тази вечер на пл. "Освобождение" , съобщават от Общината на официалната си страница.

Организаторите са избрали надслова "Коледна магия" за съпътстващата празнична програма, в която ще има концерт на детски състави от Белово, огнено, светлинно и лазерно 3D шоу, посрещане на Дядо Коледа,  илюминации, изненади и подаръци за децата.

Събитието се реализира по проект "Белово – живата култура между три планини", финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост.

