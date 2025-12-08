Подробно търсене

Тръмп заяви, че Зеленски все още "не е готов" да приеме предложението на САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/ Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон ,  
08.12.2025 02:54
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес. 

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите. 

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп. 

 

08.12.2025 00:27

Разговорите с представителите на САЩ бяха конструктивни, но не и лесни, заяви Зеленски

Разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план за Украйна бяха конструктивни, но не и лесни, заяви снощи във видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.
07.12.2025 22:31

Джорджа Мелони обеща в телефонен разговор с Володимир Зеленски да изпрати хуманитарна помощ на Украйна

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди планираните му визити в Лондон, Брюксел и Рим за консултации по мирния процес, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на нейната канцелария.
07.12.2025 14:30

Специалният пратеник на САЩ за Украйна заяви, че краят на войната е много близо

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари, заяви, че краят на войната в Украйна е „наистина близо“ и зависи от решаването на два основни въпроса, но Кремъл
07.12.2025 09:35

Кремъл приветства отпадането на определението "пряка заплаха" за Русия в новата стратегия за национална сигурност на САЩ

Кремъл приветства решението на правителството на американския президент Доналд Тръмп да предефинира националната си стратегия за сигурност и да спре да нарича Русия "пряка заплаха", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС днес.
06.12.2025 15:59

Руски дронове и ракети нанесоха удари по енергийния и транспортния сектор на Украйна, съобщи Киев

Мащабна руска атака с дронове и ракети нанесе щети на енергийни съоръжения в осем украински области, причинявайки прекъсвания на електроснабдяването и принуждавайки атомните електроцентрали да намалят производството на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на представители на местните власти и на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
05.12.2025 17:45

Путин увери днес, че ще продължи да доставя петрол на Индия

Президентът на Русия Владимир Путин увери днес, че ще продължи да доставя петрол на Индия въпреки санкциите наложени на Делхи от САЩ с мотива, че този внос финансира руската война в Украйна, обобщава Франс прес. "Русия е един надежден доставчик на

