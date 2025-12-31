Цените на природния газ в Европа се насочват към рязък годишен спад въпреки ниските запаси

Цените на природния газ в Европа се насочват към рязък годишен спад, въпреки че нивата на газовите запаси остават необичайно ниски. Това отразява съществена промяна на пазара след енергийната криза, като увеличените доставки на втечнен природен газ (LNG) променят очакванията за сигурността на снабдяването, пише Блумбърг.

Котировките са напът да приключат 2025 г. на нива, които са приблизително наполовина спрямо върховете, достигнати по-рано през годината. Това се случва въпреки опасенията, че Европа може да посрещне зимния сезон със запаси значително под обичайните норми. Вместо върху по-ниските буферни нива пазарните участници все повече се фокусират върху наличието на големи количества газ на световния пазар.

Промяната отразява развитието на европейската енергийна система за сигурност след кризата, предизвикана от войната в Украйна. Газопроводните доставки, които дълго време бяха основа на пазара, отстъпиха място на стратегия, ориентирана към запаси, а през настоящата година вниманието все по-осезаемо се насочва към морските доставки на втечнен природен газ. По данни на Международната енергийна агенция вносът на втечнен природен газ в Европа се очаква да достигне рекордни равнища през 2025 г.

В резултат на това текущите нива на съхранение – около 63 процента при петгодишна сезонна средна стойност от приблизително 74 процента – не оказват значителен натиск върху пазара тази зима. Стабилните доставки от Съединените щати и други страни осигуряват по-голяма гъвкавост за купувачите, допълнително подкрепени от по-мекото начало на отоплителния сезон и надеждните газопроводни доставки от Норвегия.

Поевтиняването на енергоизточниците се очаква да донесе облекчение за европейската икономика, която през последните години беше подложена на сериозен натиск. Анализаторите обаче отбелязват, че ефектът може да бъде ограничен, тъй като продължителният период на високи разходи вече е засегнал значителна част от индустриалната база, а по-ниските цени сами по себе си не са достатъчни за възстановяване на затворени производства.

Преходът към по-голям дял на втечнения природен газ прави Европа по-зависима от глобалните геополитически процеси и от евентуални производствени затруднения в световен мащаб. В началото на годината втечненият газ е формирал около 45 процента от газовия внос на Европейския съюз при приблизително 20 процента преди началото на войната.

В по-дългосрочен план перспективите за снабдяването остават благоприятни. През следващите години се очаква въвеждането в експлоатация на значителни нови мощности за износ на втечнен природен газ в световен мащаб, което увеличава вероятността от траен излишък на пазара и позволява на Европа да си осигурява доставки дори при периоди на по-високо търсене.