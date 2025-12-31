Влизането в еврозоната е историческа промяна, която изисква сплотеност и подкрепа, заявява кметът на община Разград Добрин Добрев

Влизането от 1 януари в еврозоната е историческа промяна за страната ни. Това ни приближава до сърцето на Европа, но е и сериозно предизвикателство за обикновения български гражданин. Това заявява кметът на община Разград Добрин Добрев в новогодишното си видео приветствие към жителите на общината, публикувано в личния му профил във Фейсбук. В навечерието на Новата 2026 г. той прави равносметка за изминалата година и подчертава значението на предстоящото влизане на България в еврозоната от 1 януари.

„Отминалата година бе поредната, през която всеки от нас, общността ни, а и страната ни се справяхме с предизвикателство. Най-голямото сред тях е да успеем да се обединим в името на важни каузи“, посочва кметът. По думите му за него и екипа му най-важната кауза е Разград да става все по-добро място за живеене - за децата, родителите и всички жители.

Добрев отбелязва, че през 2025 г. са направени важни стъпки за подобряване на инфраструктурата както в града, така и в населените места от общината. Ремонтирани са улици и тротоари, обновени са детски площадки и социални услуги, оказана е подкрепа за спортни клубове, училища, инициативи в областта на културната сфера и даровитите деца.

„Много важна за нас е обратната връзка с гражданите. Ще продължим да се вслушваме във вашето мнение и през следващата година, когато започваме и нови инициативи, за които ще разчитаме на вашата подкрепа“, се обръща към жителите на общината кметът.

Специален акцент в обръщението си Добрин Добрев поставя върху присъединяването на България към еврозоната. „Влизането от 1 януари в еврозоната е историческа промяна за страната ни. Това ни приближава до сърцето на Европа, но също е и предизвикателство за обикновения българин“, подчертава Добрев. Той призовава за сплотеност и подкрепа, за да може преходът да премине плавно и спокойно.

„Нека не само по този повод бъдем сплотени, задружни и да си помагаме. Да вярваме, че предстоят по-добри и успешни дни за нас и нашите деца. Нека дните ни през новата 2026 година са изпълнени с вдъхновение, мир и разбирателство. Нека бъдем солидарни, да постъпваме човешки, да си помагаме, да проявяваме великодушие и разбиране към ближния. Да изпълним сърцата си с обич и добро, с надежда и топлина“, заявява в обръщението си Добрин Добрев. На всички жители на община Разград и техните близки кметът пожелава преди всичко здраве, мир и благоденствие.