Не можем да губим точки по този начин, заяви защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес заяви, че отборът не може да губи точки по начина, по който го направи в домакинството си на последния в класирането на Висшата лига Уулвърхямптън.
"Червените дяволи" стигнаха само до 1:1 срещу тим, който бе взел едва две точки в първите си 18 мача за сезона и бяха в ролята на тежък фаворит преди срещата, въпреки отсъствието на редица ключови играчи като капитана Бруно Фернандеш, новото попълнение Браян Мбемо и атакуващите полузащитници Амад Диало и Мейсън Маунт.
"Този резултат е разочарование на 100 процента. Не можем да продължаваме да губим точки на нашия стадион. Тук трябва да печелим. Победи, победи, победи и пак победи ни трябват, за да бъдем първи в класирането и да можем да се съревноваваме с най-добрите", каза Мартинес, който бе в ролята на капитан в срещата.
В последните си пет домакинства Манчестър Юнайтед стигна само до една победа на "Олд Трафорд" - с 1:0 над Нюкасъл на Боксинг дей, а в останалите четири спечели общо три точки след равенства с Уест Хям, Борнемут и Уулвърхямптън и загуба от Евертън, който игра почти цял мач с човек по-малко.
"Има два начина, по които да погледнем на случващото се. Единият е да почнем да търсим оправдания. Другият е да си кажем: "момчета, губим точки, сега е време да покажем кои сме." Всичко зависи от нас самите. Аз самият не мисля за другите отбори. Мисля за това, което можем да подобрим като отбор и това е урокът, който можем да вземем от този мач", добави аржентинският защитник.
Манчестър Юнайтед завършва календарната година на шесто място в класирането на Висшата лига, като изостава с две точки от четвъртия Ливърпул, който е и с мач по-малко.
