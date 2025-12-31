Шестима бивши босненски сръбски военни и полицаи са обвинени в убийства на цивилни бошняци през 1992 г.

Прокуратурата на Босна и Херцеговина внесе днес обвинения срещу шестима бивши босненски сръбски военни и полицаи във връзка с убийствата на голям брой цивилни босненски мюсюлмани (бошняци) близо до град Ключ в Северозападна Босна, съобщава агенция ХИНА.

Агенцията отбелязва, че става дума за едно от най-жестоките кръвопролития по време на Босненската война. На 10 юли 1992 г. в рамки на операция за прочистване в района на Босненска Краина, босненски сръбски паравоенни и полицейски сили атакуват селата Горни и Долни Биляни.

Шестимата обвиняеми, които са на възраст между 54 и 65 години, са обвинени в незаконно задържане на цивилни и убийствата ми поединично или на групи.

Телата бяха открити и ексхумирани след войната, като са документирани най-малко 258 убийства на цивилни, а възрастта им варира от четиримесечно бебе до 85-годишен мъж.

Шестимата обвиняеми са изправени пред обвинения в престъпления срещу човечеството.