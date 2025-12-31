Подробно търсене

ДПА: САЩ и Израел се споразумяха да дадат на „Хамас“ краен срок за предаване на оръжията, каза запознат с въпроса източник

Владимир Арангелов
ДПА: САЩ и Израел се споразумяха да дадат на „Хамас“ краен срок за предаване на оръжията, каза запознат с въпроса източник
ДПА: САЩ и Израел се споразумяха да дадат на „Хамас“ краен срок за предаване на оръжията, каза запознат с въпроса източник
Американският президент Доналд Тръмп се ръкува с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Флорида, 29 декември 2025 година. Снимка: AP/Alex Brandon
Тел Авив,  
31.12.2025 16:32
 (БТА)

САЩ и Израел се споразумяха да дадат на палестинската ислямистка групировка „Хамас“ срок от два месеца за разоръжаване, предаде ДПА, като се позова на запознат с въпроса източник.

Според източника американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са се споразумели за това по време на срещата във Флорида в понеделник.

Израелският в. „Израел Хайом“ по-рано също публикува тази информация, но без последващо официално потвърждение, отбелязва ДПА.

Експертни екипи от двете страни работят „за установяването на ясни, взаимно съгласувани критерии относно това какво би представлявало на практика разоръжаването на „Хамас“, написа вестникът след срещата.

Според публикации в медиите е възможно групировката „Хамас“ да е готова да предаде тежкото си въоръжение, като ракети, но тя иска да запази лекото въоръжение.

Израелски официални представители обаче са обезпокоени, че палестинската групировка би могла да се опита да запази повечето от оръжията и военните способности, с които разполага.

Както Израел, така и САЩ са съгласни, че подобен сценарий би бил неприемлив, написа „Израел Хайом“, като се позова на разговорите между лидерите.

Според изданието Нетаняху е казал на Тръмп, че „Хамас“ все още разполага с около 60 000 автомата „Калашников“ в ивицата Газа. Вестникът добави, че е било постигнато споразумение, че разоръжаването на „Хамас“ и демилитаризацията на Газа ще включва и разрушаването на подземаната система от тунели. Ако това не се случи Израел ще поднови военните си операции срещу групировката.

„Ако „Хамас“ не се разоръжи, каквито очаквания има в Израел, отговорността за следващите стъпки ще се прехвърли обратно към Израел и Израелските сили за отбрана“, пише вестникът.

Освен разоръжаването на „Хамас“ втората фаза на мирния план на Тръмп предвижда изтеглянето на войските на Израел от почти напълно разрушената крайбрежна зона. „Хамас“ обаче все още се противопоставя на исканията за пълно разоръжаване.

Възможността планираните международни стабилизационни сили да поемат процеса по разоръжаване е смятана за изключително малко вероятна, отбелязва ДПА.

/АГ/

Свързани новини

31.12.2025 12:48

Израелският Мосад изрази подкрепа за иранските протестиращи

Израелската разузнавателна служба Мосад отправи директен призив към иранците да продължат с протестите, заявявайки, че ги подкрепя „на място“ на фона на разрастване на демонстрациите в столицата Техеран и други ирански градове, предаде АФП. „Излезте
30.12.2025 15:29

Иранският отговор на всяка агресия ще бъде суров, предупреди президентът Пезешкиан

Иранският отговор на всяка агресия ще бъде суров, написа днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан в социалната платформа "Екс", ден след като държавният глава на САЩ Доналд Тръмп предупреди Техеран за възможен удар, предаде Ройтерс.
30.12.2025 13:49

Тръмп потвърди нанасянето на удар по Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въоръжените сили на страната му са унищожили пристанище, използвано от кораби, обвинени в участие в наркотрафик във Венецуела, което е възможно първото наземно нападение от началото на американската военна кампания срещу наркотрафика в Латинска Америка, предаде Франс прес.
30.12.2025 13:09

Русия призова за сдържаност, след като Тръмп предупреди Иран за възможен удар

Кремъл призова всички страни да се въздържат от ескалация във връзка с Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон би подкрепил още един масиран удар срещу Ислямската република.
30.12.2025 09:31

Американски и британски издания коментират вчерашната среща на Тръмп с Нетаняху във Флорида

Посещението на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в имението на американския президент Доналд Тръмп във Флорида е сред водещите теми в американския и британския печат. Тръмп вчера демонстрира единен фронт с Нетаняху в имението си Мар а
30.12.2025 08:25

"Боинг" спечели поръчка за 8,58 милиарда долара за доставка на самолети Ф-15 за Израел

Американският самолетостроител "Боинг" спечели поръчка за 8,58 милиарда долара за доставка на изтребители Ф-15 за Израел, съобщи Пентагонът, цитиран от ДПА. "Договорът включва проектиране, внедряване, оборудване, тестване, производство и доставка на
30.12.2025 01:02

Тръмп предупреди Иран за възможен удар и призова „Хамас“ да се разоръжи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако Ислямската република възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия, а също така предупреди „Хамас“ с тежки последици, ако не се разоръжи,
29.12.2025 23:29

Тръмп потвърди нанасянето на удар срещу разположено във Венецуела предполагаемо съоръжение за наркотрафик

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди нанасянето на военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик, предаде ДПА. „Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици“, заяви
29.12.2025 20:58

Нетаняху е труден понякога, надявам се втората фаза на мирния план за Газа да влезе в действие много бързо, каза Тръмп

Бенямин Нетаняху е "труден понякога", заяви днес американският президент Доналд Тръмп, посрещайки израелския министър-председател в имението си в Мар-а-Лаго, в щата Флорида, предаде Ройтерс.
29.12.2025 20:58

Надявам се втората фаза на мирния план за Газа да влезе в действие много бързо, с Нетаняху решихме за пет минути три въпроса, каза Тръмп

Бенямин Нетаняху е "труден понякога", заяви днес американският президент Доналд Тръмп, посрещайки израелския министър-председател в имението си в Мар-а-Лаго, в щата Флорида, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:14 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация