Уолстрийт започва последната за годината сесия с минимални изменения

Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха последния търговски ден за 2025 г. с минимални изменения, като инвеститорите се подготвят за приключване на година, белязана от несигурност около митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и силен интерес към компаниите, свързани с изкуствения интелект, предаде Ройтерс.

Индексът Dow Jones Industrial Average се понижи с 4,5 пункта, или 0,01 на сто, до 48 371,52 пункта при отварянето. Широкият индекс S&P 500 се повиши с 2,6 пункта, или 0,04 на сто, до 6898,82 пункта, а технологичният Nasdaq Composite нарасна с 1,8 пункта, или 0,01 на сто, до 23 420,85 пункта.

Въпреки колебливия старт на последната сесия основните индекси се насочват към силно годишно представяне след година на повишена пазарна волатилност и значителни капиталови потоци към сектора на високите технологии.

Индексът S&P 500 е напът да приключи 2025 г. с ръст от около 17 процента, което представлява трета поредна година на двуцифрено увеличение. Технологичният Nasdaq Composite се възползва от засиления интерес към компаниите, свързани с изкуствения интелект, и отбелязва годишно повишение от приблизително 21 процента. Dow Jones Industrial Average се покачва с около 13 процента за годината, като представянето му е донякъде ограничено от по-слабото присъствие на технологични компании сред включените 30 акции.

Пазарното развитие бележи значително възстановяване спрямо спада в началото на април, последвал обявяването на мащабни мита от президента на САЩ Доналд Тръмп. В този период S&P 500 се доближи до зоната на мечия пазар, след като се понижи с близо 19 процента спрямо февруарския си връх и затвори под равнището от 5000 пункта за първи път от април 2024 г.

Въпреки това анализаторите отбелязват, че последните понижения будят известно притеснение, тъй като последните пет търговски сесии на годината и първите две на следващата традиционно се смятат за сезонно благоприятен период за пазарите, известен като „рали на Дядо Коледа“.

Някои пазарни участници свързват последните движения и с реализиране на печалби, което може да доведе до повишена волатилност през следващите месеци. Стратези, анкетирани от Си Ен Би Си, очакват S&P 500 да отчете нов двуцифрен ръст и през 2026 г., но предупреждават, че индексът може да се движи в по-тесен диапазон, докато ръстът на корпоративните печалби навакса високите пазарни оценки.