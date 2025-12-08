Разговорите с представителите на САЩ бяха конструктивни, но не и лесни, заяви Зеленски

Разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план за Украйна бяха конструктивни, но не и лесни, заяви снощи във видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изказването на Зеленски идва на фона на планираните утре консултации с европейски лидери.

В събота Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, а утре в Лондон се очаква той да се срещне с френския президент Еманюел Макрон, британския министър-председател Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц.

"Американските представители знаят основните позиции на Украйна", заяви Зеленски във видеообръщанието си късно снощи. "Разговорът беше конструктивен, макар и не толкова лесен", подчерта президентът на Украйна.

Миналата седмица Уиткоф и Къшнър бяха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.