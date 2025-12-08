Подробно търсене

Разговорите с представителите на САЩ бяха конструктивни, но не и лесни, заяви Зеленски

Симеон Томов
Разговорите с представителите на САЩ бяха конструктивни, но не и лесни, заяви Зеленски
Разговорите с представителите на САЩ бяха конструктивни, но не и лесни, заяви Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/ Peter Morrison
Киев ,  
08.12.2025 00:27
 (БТА)
Етикети

Разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план за Украйна бяха конструктивни, но не и лесни, заяви снощи във видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изказването на Зеленски идва на фона на планираните утре консултации с европейски лидери. 

В събота Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, а утре в Лондон се очаква той да се срещне с френския президент Еманюел Макрон, британския министър-председател Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц. 

"Американските представители знаят основните позиции на Украйна", заяви Зеленски във видеообръщанието си късно снощи. "Разговорът беше конструктивен, макар и не толкова лесен", подчерта президентът на Украйна. 

Миналата седмица Уиткоф и Къшнър бяха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин. 

 

/СТ/

Свързани новини

07.12.2025 19:31

Германска опозиционна партия предлага в преговорите за мир в Украйна да бъде включен и въпросът за подновяване на руските доставки на газ

Германска опозиционна партия предлага в дневния ред на текущите преговори за мир, в които участват Вашингтон, Москва и Киев, да бъде включена възможността Европа да възобнови спрените в началото на инвазията в Украйна доставки на газ от Русия, предаде ДПА.
07.12.2025 19:05

Унгарският премиер Виктор Орбан пристига утре в Турция по покана на президента Реджеп Тайип Ердоган

Унгарският премиер Виктор Орбан, придружен от високопоставена делегация, ще бъде на посещение в Турция утре (8 декември) по покана на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи информационният сайт „Тюркийе тудей“, като се позова на директора на
07.12.2025 16:03

Германският външен министър призова Пекин да окаже натиск върху Москва заради Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Пекин да използва влиянието си върху Москва по време на консултациите за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи ДПА. „Никоя друга държава няма толкова голямо влияние върху Русия, колкото Китай, и да
07.12.2025 14:49

Зеленски призова за повече системи за противовъздушна отбрана след нова вълна от руски атаки с дронове

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да увеличат подкрепата си за страната му след масираните въздушни удари на Москва, съобщи ДПА. Украйна продължава да работи със своите партньори, „за да гарантира, че в отговор
07.12.2025 12:14

Китай и Русия проведоха на руска територия третите си съвместни противоракетни учения, обяви Пекин

Китай и Русия проведоха третите си съвместни противоракетни учения на руска територия в началото на този месец, обяви министерството на отбраната на Китай, цитирано от Ройтерс. Ученията не са били насочени към трета страна, както и не са били

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:51 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация