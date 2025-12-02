Срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър в Кремъл приключи

Срещата в Кремъл на руския президент Владимир Путин със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф, посветена на уреждането на конфликта в Украйна, приключи, предадоха световните агенции.

Срещата продължи около пет часа, съобщи кореспондент на ТАСС.

От руска страна в разговора участваха съветникът на Путин Юрий Ушаков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. От американска страна участваше и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

В публикация в социалните мрежи след срещата Дмитриев написа, че преговорите са били „продуктивни”.

Руската новинарска агенция РИА съобщи, че след приключването на разговорите Уиткоф е отишъл в американското посолство в Москва.