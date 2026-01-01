Изпращаме една невероятно добра година за Монтана, заяви пред събралите се на площада в града кметът Златко Живков

„Изпращаме една силна, противоречива, но невероятно добра за Монтана година. През 2025-а в Монтана се случиха много положителни промени, които станаха благодарение на всички вас“, заяви в новогодишното си обръщение към събралите се на централния площад „Жеравица“ в Монтана кметът на областния град Златко Живков.

Той посочи, че Монтана продължава да бъде една от най-добрите за живеене общини в българския Северозапад и призова през новата 2026 година всички да преглътнат злобата, завистта, да протегнат ръка и да бъдат добри хора. Живков пожела „Господ да дава здраве, мир, благоденствие, любов на всички граждани и гости на Монтана“. Кметът благодари на събралите се на площада и заяви, че в миналото там са посрещани нови години при -14 градуса, а сегашните отрицателни температури не са пречка всички заедно да се забавляват с програмата на Община Монтана.

Празникът на площад „Жеравица“ започна с концерт на духов оркестър „Монт Мюзик“. След традиционната новогодишна заря започна концерта на народната певица Ивелина Колева, а заедно с нея на сцената бяха танцьорите от ансамбъл „Пъстрина“ – Монтана. В първите минути на Новата година беше разиграна и томбола с награди домакински електроуреди, осигурени от Община Монтана.