Ройтерс: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Пламен Йотински
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
26.11.2025 08:55
 (БТА)
Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Доналд Тръмп през октомври, според три източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс.

Руснаците споделиха документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната, с висши американски служители в средата на октомври, след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, твърдят източниците.

Документът, неофициална комуникация, известна в дипломатическия език като "неофициален документ", съдържаше формулировки, които руското правителство беше предложило по-рано на преговорната маса, включително отстъпки, които Украйна беше отхвърлила, като отстъпването на значителна част от територията си на изток.

Това е първото потвърждение, че документът, чието съществуване беше първоначално съобщено от Ройтерс през октомври, стои в основата на мирния план от 28 точки.

Държавният департамент на САЩ, руското и украинското посолства във Вашингтон не отговориха на искането за коментар, отбелязва агенцията.

Белият дом не коментира директно неформалния документ, но цитира коментарите на Тръмп, че е оптимист относно напредъка на мирния план.

"С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски  Дан Дрискол ще се срещне с украинците", написа Тръмп.

Не е ясно защо и как администрацията на Тръмп е стигнала дотам, че да разчита на руския документ, за да оформи своя собствен мирен план, коментира Ройтерс.

/ПЙ/

26.11.2025 02:58

АП: Доналд Тръмп заяви, че изпраща свои представители в Москва и Киев, след като бе преработен мирният план за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е "усъвършенстван" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол ще разговаря с украински официални лица в Киев, предаде Асошиейтед прес.
25.11.2025 15:21

Зеленски каза, че Киев вижда много възможности за мир след преговорите в Женева

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев вижда “много перспективи” за мир във връзка с войната между Украйна и Русия след преговорите между украинската и американската делегация през уикенда в Женева, предадоха Ройтерс и ДПА.
25.11.2025 08:53

В различни формати преговорите за мир в Украйна продължават - коментари в западния печат

Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мирен план в Украйна, посочва "Зюддойче цайтунг". Планът е "напълно неконструктивен" и не работи за Москва, заяви съветникът по външната политика Юрий Ушаков. От друга страна, руското правителство определя първоначалното предложение на САЩ като възможна основа за разрешаване на конфликта. Много от разпоредбите на този план са "напълно приемливи", заяви Ушаков. Според един от проектите, европейският план променя решаващи точки по отношение на въпросите за НАТО и териториалната цялост, отбелязва още вестникът.

