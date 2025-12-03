Разговорът между Путин и Уиткоф беше конструктивен, полезен и съдържателен, заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Съветникът на Владимир Путин Юрий Ушаков разговаря със зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър в Кремъл, 2 декември 2025 година. Снимка: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo чрез AP
Москва,  
03.12.2025 00:32 | ОБНОВЕНА 03.12.2025 00:42
 (БТА)
Срещата на руския президент Владимир Путин със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф беше конструктивна, полезна и съдържателна, заяви пред журналисти съветникът на Путин Юрий Ушаков, цитиран от световните агенции.

За пет часа успяхме да обсъдим подробно уреждането на конфликта в Украйна, каза Ушаков

„[Разговорът] продължи не пет минути, а пет часа. Тоест имаше възможност да се обсъдят подробно перспективите за по-нататъшна съвместна работа за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“, отбеляза Ушаков.

Той посочи, че двете страни са се споразумели да не разкриват съдържанието на проведените преговори, тъй като са обсъдили поверителни теми.

Бяха обсъдени няколко варианта на плана за уреждане на конфликта в Украйна, каза все пак Ушаков. По думите му не са били обсъждани конкретни формулировки, а е било говорено по същество.

Ушаков разказа, че освен първоначалния мирен план на Тръмп Русия е получила още четири документа, които днес са били обсъдени в Кремъл.

„Ако ви интересуват само точките, имаше документ, който съдържаше 27 точки”, каза Ушаков. По думите му този мирен план на президента на САЩ е бил предаден на Москва, но не е имало дискусии по него.

„След това получихме още няколко документа, а именно четири документа, които днес също бяха обсъдени на срещата на нашия президент с Уиткоф и Къшнър“, добави Ушаков.

Той също така каза, че Путин е предал на Тръмп чрез Уиткоф приятелски поздрав и цяла поредица важни политически сигнали.

Путин е споменал и според него деструктивните действия на европейците в контекста на уреждането на конфликта в Украйна.

„Нашият президент наистина оцени тези деструктивни действия, които в контекста на уреждането виждаме от страна на европейците“, каза Ушаков в отговор на въпрос дали е била обсъдена позицията на европейските страни. 

Все още няма компромисен вариант на плана за Украйна - някои американски предложения са приемливи за Русия, а други не са подходящи, обобщи Ушаков. По думите му двете страни са обсъдили и перспективите за икономическо сътрудничество между Русия и САЩ.

„Договорихме се, че на ниво представители, съветници и други официални представители ще продължат контактите с американците“, отбеляза в заключение Ушаков и добави, че контактите по-специално ще продължат със Стив Уиткоф и предприемача, инвеститор и зет на Тръмп Джаред Къшнър.

