Стив Уиткоф заминава днес за Москва

Емисарят на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, потегля днес за Москва, за да продължи преговорите с Русия относно американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, като се позова на високопоставен американски представител.

Уиткоф се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин утре.

Пътуването последва преговорите във Флорида между американска и украинска делегация, дефинирани от американския държавен секретар Марко Рубио като продуктивни. Рубио обаче добави, че има още много работа за вършене. Уиткоф заедно с Рубио участва в тези разговори от американска страна.