Стив Уиткоф заминава днес за Москва

Габриела Големанска
Стив Уиткоф. Снимка: AP Photo/Terry Renna
Вашингтон, Москва,  
01.12.2025 00:22
 (БТА)
Емисарят на Доналд Тръмп  - Стив Уиткоф, потегля днес за Москва, за да продължи преговорите с Русия относно американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, като се позова на високопоставен американски представител.

Уиткоф се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин утре.

Пътуването последва преговорите във Флорида между американска и украинска делегация, дефинирани от американския държавен секретар Марко Рубио като продуктивни. Рубио обаче добави, че има още много работа за вършене. Уиткоф заедно с Рубио участва в тези разговори от американска страна.

 

/ГГ/

