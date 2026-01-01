Подробно търсене

Да влезем в новата година с увереност, че можем да направим града по-светъл, по-спокоен и по-добър дом за всички, написа Васил Терзиев

Маргарита Колева
Кметът на София Васил Терзиев. Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
01.01.2026 00:53
 (БТА)

Нека влезем в новата година с увереност, че София е общност. И че когато сме заедно, можем да направим града ни по-светъл, по-спокоен и по-добър дом за всички. Това написа във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев. 

Посрещаме Новата година със светлините на София и с усещането, че каквото и да ни се случи, умеем да бъдем заедно, допълва той. 

Минахме през трудни моменти, през кризи и несигурност, но градът ни показа нещо важно – хората в София не се страхуват и не се отказват. Видяхме го по улиците, в кварталите, в малките жестове на взаимна грижа. Видяхме го в това как пазим града си, как се подкрепяме и как търсим решения, вместо оправдания, посочва още кметът на София. 

/МК/

