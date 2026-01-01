В Кюстендил новата 2026 г. бе посрещната с празнична програма и заря

В Кюстендил новата 2026 г. бе посрещната на площад „Велбъжд" с празнична програма и заря.

„2025 година беше трудна за земеделците от нашия регион, но това изпитание ни показа, че когато сме единни и когато сме заедно, можем да преодолеем всички трудности. От друга страна, 2025 година беше изключително добра за община Кюстендил, от гледна точка на това, че се инвестира в спортна инфраструктура, туристическа инфраструктура и в края на годината получихме добрата новина, че държавата ще финансира нашата общинска индустриална зона, където да се развиват бизнеси. През новата 2026 година, желая на всички вас, жителите и гостите на Кюстендил и всички българи, независимо където се намират по света, да бъдат живи, да бъдат здрави, да бъде мирна годината, да бъде по-добра от 2025 г. и най-вече за нас като земеделски край да бъде берекетлия“, каза в речта си кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов.

В програмата прозвучаха музикални изпълнения на вокално-инструментална група „Елеганс“ към читалище „Пробуда 1961“ и фолклорния изпълнител Иван Паланов.

Присъстващите имаха възможността да вдигнат наздравица с чаша шампанско и така да се включат в празнична томбола с новогодишни късмети, подготвени от Отдел "Култура и духовно развитие" на Община Кюстендил и 35 ваучера на обща стойност, надхвърляща 700 евро. Ваучерите са подсигурени от Сдружение по Туризъм – Кюстендил и са за консумация в местни заведения.