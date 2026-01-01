Подробно търсене

Нека 2026 г. е годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданско пробуждане ще променят страната ни за добро, каза Ивайло Мирчев от „Да, България“

Лилия Йорданова
Нека 2026 г. е годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданско пробуждане ще променят страната ни за добро, каза Ивайло Мирчев от „Да, България“
Нека 2026 г. е годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданско пробуждане ще променят страната ни за добро, каза Ивайло Мирчев от „Да, България“
На снимката: съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
София,  
01.01.2026 01:24
 (БТА)

Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни. Това написа съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев във Фейсбук.

Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна — гордо изправена, наравно с европейските ни партньори, допълни той.

Мирчев отбеляза, че пред нас е година на решаващи избори. От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава — с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието, посочи той.

Честита 2026 година! Няма да е лесна, но вярвам, че може да бъде годината на истинския обрат — годината, в която вдигаме бариерите пред развитието на България и подреждаме страната така, както я заслужаваме, написа още Ивайло Мирчев.

/ЕД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:31 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация