Нека 2026 г. е годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданско пробуждане ще променят страната ни за добро, каза Ивайло Мирчев от „Да, България“

Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни. Това написа съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев във Фейсбук.

Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна — гордо изправена, наравно с европейските ни партньори, допълни той.

Мирчев отбеляза, че пред нас е година на решаващи избори. От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава — с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието, посочи той.

Честита 2026 година! Няма да е лесна, но вярвам, че може да бъде годината на истинския обрат — годината, в която вдигаме бариерите пред развитието на България и подреждаме страната така, както я заслужаваме, написа още Ивайло Мирчев.