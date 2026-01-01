Жена се удави в австралийския мегаполис Сидни навръх Нова година, мъж е в неизвестност

Жена се удави в австралийския мегаполис Сидни в първите часове на новата година, след като бе повлечена навътре във водата от вълни на градски плаж, а мъж, влязъл в океана да плува, е в неизвестност, предаде ДПА, като се позова на полицията на щата Нов Южен Уелс.

Тялото на 25-годишната жена е намерено около 5 ч. сутринта по австралийско време (20:00 ч. бълг. вр. вчера), един час след като в службата за спешна помощ е получен сигнал от плажа "Марубра".

Първата информация е била, че вълни са отнесли човек в океана.

Днес сутринта е започнало издирването на мъж, на възраст между 20 и 30 години, обявен за изчезнал във водата на плажа в "Куги", на няколко километра северно от "Марубра", уточни полицията.

Момче на 14 години все още е в неизвестност, след като лодката му се е обърнала вчера сутринта в района на Северните плажове на Сидни. Един негов спътник е загинал.