Френският премиер премахва от днес някои доживотни привилегии за бившите премиери и бившите вътрешни министри

Министър-председателят на Франция Себастиен Льокорню обеща да премахне доживотните привилегии за бившите премиери и други бивши висши кадри във Франция и това обещание влиза в сила от днес, пише Бе Еф Ем Те Ве.

Бившите премиери и бившите министри на вътрешните работи ще бъдат лишени от общо 24 автомобила с лични шофьори и от 24 агенти по сигурността, с които са разполагали досега за цял живот. Всеки бивш премиер, както и всеки бивш вътрешен министър е бил уведомен писмено от Льокорню малко преди настъпването на новата година относно промяната.

Целта на мярката е спестяване на средства. Франция има проблеми с държавния си дълг и с бюджетния си дефицит, като влезе в новата година без нов бюджет.

Сега бившите премиери и вътрешни министри ще разполагат само с полицейска охрана, и то за определен период от време. Този период може да бъде удължен в зависимост от реалната опасност за тях, пояснява Льокорню.

От началото на президентството на Еманюел Макрон досега Франция смени няколко премиери. През първия му мандат министър-председатели бяха Едуар Филип и Жан Кастекс. През втория му мандат поста заемаха Елизабет Борн, Габриел Атал, Мишел Барние и Франсоа Байру, преди през есента на миналата година за премиер да бъде назначен Себастиен Льокорню.

Филип и Байру имат амбиции да се кандидатират за президентския пост на изборите през 2027 г. Те оглавяват две центристки партии, които са част от макронисткия блок. Борн заема високопоставен пост в макронистката партия "Ренесанс“, а Атал е председател на парламентарната ѝ група, но за него също се твърди, че ще се кандидатира за президент. Кастекс през есента беше назначен начело на френските държавни железници.

На президентския пост на Франция преди Макрон бяха Никола Саркози и Франсоа Оланд. Оланд е депутат от 2024 г., докато Саркози има съдебни неволи и неотдавна дори прекара три седмици в затвора, като описа това преживяване в мемоари.