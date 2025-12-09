Френските законодатели приеха бюджета за социално осигуряване с минимална преднина

Френските законодатели днес одобриха с минимална преднина бюджета за социално осигуряване за 2026 г., което донесе на премиера Себастиен Льокорню решаваща победа, но с огромна политическа цена, която все още може да застраши уязвимото му правителство, съобщи Ройтерс.

Льокорню се стреми да прокара по-широкия държавен бюджет през парламента преди края на годината, но скъпоструващите му отстъпки, за да спечели подкрепата на социалистите, отчуждиха съюзниците му и го отслабиха позициите му в политически план.

Законодателите одобриха тази вечер законопроекта за социалното осигуряване с разлика от само 13 гласа, което подчертава несигурната позиция на правителството в разделената долна камара на френския парламент, в която нито една партия не разполага с мнозинство, посочва Ройтерс.

Залогът на Льокорню да спечели подкрепата на социалистическите законодатели успя, но само с цената на отстъпки, които разгневиха центристките и консервативните съюзници в неговия кабитет.

Социалистите подкрепиха законопроекта, след като Льокорню се съгласи да замрази знаковата пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон от 2023 г. до след президентските избори през 2027 г.

Одобреният днес бюджет за социалната система осигурява средства за здравеопазването, пенсиите и социалното подпомагане, въпреки че ще има недостиг на финансиране, вероятно от приблизително 20 милиарда евро. Социалното осигуряване съставлява над 40% от общите разходи на публичния сектор във Франция.

Но всяко облекчение, което днешната победа дава на Льоекорню, може да се окаже краткотрайно, тъй като законодателите се готвят да гласуват по-късно този месец общия държавен бюджет, който в момента се разглежда в Сената.

Правителството има за цел да намали бюджетния дефицит на Франция - вече един от най-големите в еврозоната – следващата година до по-малко от 5% от БВП, отбелязва Ройтерс. Но то има малко пространство за маневриране в разединения парламент при липса на мнозинство.

Битки за бюджета вече свалиха три правителства, откакто Макрон загуби парламентарното си мнозинство на предсрочните избори миналата година, отбелязва Ройтерс.