Марин Милков
Брюксел одобрява усилията на Франция за намаляване на дефицита в бюджета
Снимка: AP/Matthias Schrader
Страсбург,  
25.11.2025 17:59
Европейската комисия обяви днес, че приветства усилията на Франция за изпълнение на ангажиментите си за намаляване на държавния дефицит, като същевременно отбеляза „значителната несигурност“ около проектобюджета за 2026 г., съобщава Франс прес.

В становището си относно бюджетните перспективи на 27-те държави членки, представено пред Европейския парламент, ЕК подчертава, че проектобюджетът на правителството на премиера Себастиен Льокорню е „съобразен“ с препоръките по процедурата за прекомерен дефицит, започната срещу Франция през юли 2024 г.

Брюксел даде на Париж срок до 2029 г. да намали дефицита под 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) – лимитът, определен от европейския Пакт за стабилност и растеж (ограничаващ бюджетния дефицит и държавния дълг на всяка страна членка съответно да 3 и 60 на сто от нейния БВП).

Според прогнозите на Еврокомисията, публикувани средата на месеца, френският държавен дефицит трябва да се понижи до 4,9 на сто като дял от БВП през 2026 г. спрямо 5,5 на сто през настоящата година - нива, много близки до очакванията на Франция от 4,7 на сто за 2026 г. след 5,4 на сто през 2025 година.

„Въпреки това тази оценка е съпроводена от значителна несигурност, предвид текущите парламентарни дискусии (около проектобюджета на страната)“, предупреждава Европейската комисия.

Франция не е единствената държава членка, обект на процедура при прекомерен дефицит, като това се отнася също за Австрия, Белгия, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. ЕК съобщи също, че възнамерява да постави под същата процедура и десетата държава – Финландия.

Според прогнозите на Еврокомисията финландският публичен дефицит, който надвишава 3 на сто от БВП от миналата година, се очаква да достигне 4,5 на сто през тази година и 4 на сто през следващата. Хелзинки обясни увеличението на разходите си с рязкото нарастване на военните разходи на фона на войната в Украйна, но Брюксел смята, че това не обяснява напълно увеличението на публичните разходи през последните години.

В същото време Брюксел обяви, че временно няма да налага наказателни мерки или корекции на Германия заради дефицита ѝ. Причината е, че страната е увеличила военните си разходи и се е отказала от своята политика на строга бюджетна дисциплина (дълговата спирачка). В резултат на това Брюксел очаква дефицитът да надхвърли 3 на сто от БВП през тази година и да достигне около 4 на сто през следващата година.

Свързани новини

12.11.2025 20:24

Националното събрание на Франция одобри със значително мнозинство спирането на пенсионната реформа

Националното събрание на Франция одобри днес с голямо мнозинство преустановяването на непопулярната пенсионна реформа от 2023 г., емблематична за втория мандат на президента Еманюел Макрон, предаде Франс прес. Мярката беше одобрена с 255 гласа
03.11.2025 10:27

Френските депутати одобриха данък върху холдинговите дружества и отхвърлиха два законопроекта за облагане на свръхбогатите

Френските депутати отхвърлиха в петък предложенията за въвеждане на данък върху свръхбогатите, за който настояваше от левицата, и вместо това подкрепиха предложен от правителството разводнен вариант за облагане на активи, държани в холдингови компании, съобщи Ройтерс.
25.10.2025 17:55

Дефицитът на Франция трябва да остане под 4,8 процента, за да се избегне "задушаване" от дълга, каза френският централен банкер

Франция не трябва да допуска бюджетният дефицит за 2026 г. да надвиши 4,8 процента от брутния вътрешен продукт, ако иска да овладее нарастващото си дългово бреме, предупреди управителят на "Банк дьо Франс" (Banque de France) и член на Управителния
09.09.2025 14:16

Провалът на Франция в бюджетната консолидация вероятно ще засили надзора на Брюксел върху страните с прекомерен дефицит, смята Симеон Дянков

Провалът на Франция с мерките за фискална консолидация, довели до поискания и загубен вот на доверие от страна на правителството на Франсоа Байру, подкопава доверието в Пакта за стабилност и растеж на ЕС и в Процедурата при прекомерен дефицит. Ето
08.07.2025 17:50

ЕС започна процедура по прекомерен дефицит срещу Австрия

Членовете на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) дадоха днес зелена светлина за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу Австрия. Финансовият министър на алпийската страна Маркус Мартербауер (от
10.02.2024 12:14

Европейският парламент и страните членки на ЕС постигнаха споразумение за реформа на бюджетните правила

Европейският парламент и страните членки на ЕС постигната тази нощ споразумение за реформа на бюджетните правила на съюза. Целта е да бъде осигурено оздравяването на държавните финанси и едновременно с това да бъдат запазени инвестициите, предаде Франс прес.

