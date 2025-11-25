Брюксел одобрява усилията на Франция за намаляване на дефицита в бюджета

Европейската комисия обяви днес, че приветства усилията на Франция за изпълнение на ангажиментите си за намаляване на държавния дефицит, като същевременно отбеляза „значителната несигурност“ около проектобюджета за 2026 г., съобщава Франс прес.

В становището си относно бюджетните перспективи на 27-те държави членки, представено пред Европейския парламент, ЕК подчертава, че проектобюджетът на правителството на премиера Себастиен Льокорню е „съобразен“ с препоръките по процедурата за прекомерен дефицит, започната срещу Франция през юли 2024 г.

Брюксел даде на Париж срок до 2029 г. да намали дефицита под 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) – лимитът, определен от европейския Пакт за стабилност и растеж (ограничаващ бюджетния дефицит и държавния дълг на всяка страна членка съответно да 3 и 60 на сто от нейния БВП).

Според прогнозите на Еврокомисията, публикувани средата на месеца, френският държавен дефицит трябва да се понижи до 4,9 на сто като дял от БВП през 2026 г. спрямо 5,5 на сто през настоящата година - нива, много близки до очакванията на Франция от 4,7 на сто за 2026 г. след 5,4 на сто през 2025 година.

„Въпреки това тази оценка е съпроводена от значителна несигурност, предвид текущите парламентарни дискусии (около проектобюджета на страната)“, предупреждава Европейската комисия.

Франция не е единствената държава членка, обект на процедура при прекомерен дефицит, като това се отнася също за Австрия, Белгия, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. ЕК съобщи също, че възнамерява да постави под същата процедура и десетата държава – Финландия.

Според прогнозите на Еврокомисията финландският публичен дефицит, който надвишава 3 на сто от БВП от миналата година, се очаква да достигне 4,5 на сто през тази година и 4 на сто през следващата. Хелзинки обясни увеличението на разходите си с рязкото нарастване на военните разходи на фона на войната в Украйна, но Брюксел смята, че това не обяснява напълно увеличението на публичните разходи през последните години.

В същото време Брюксел обяви, че временно няма да налага наказателни мерки или корекции на Германия заради дефицита ѝ. Причината е, че страната е увеличила военните си разходи и се е отказала от своята политика на строга бюджетна дисциплина (дълговата спирачка). В резултат на това Брюксел очаква дефицитът да надхвърли 3 на сто от БВП през тази година и да достигне около 4 на сто през следващата година.