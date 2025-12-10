Вероятно няма да постигнем желания дефицит от 4,8 на сто в бюджета, заяви френският централен банкер

Привърженик съм на плановете бюджетният дефицит на Франция за 2026 г. да бъде до 4,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), но е малко вероятно правителството да постигне тази цел. Това заяви Франсоа Вилроа дьо Гало, управител на „Банк дьо Франс“ (Banque de France) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от ДПА.

Той направи коментара си след като вчера френските депутати одобриха с минимална преднина в гласовете бюджета за социално осигуряване за 2026 г., което донесе на премиера Себастиен Льокорню решаваща победа, но на огромна политическа цена, която все още може да застраши воденото от него правителство.

От съществено значение е Франция да намали дълга си, подчерта централният банкер на страната.

„Ето защо аз настоявах за дефицит от 4,8 на сто през следващата година, но вероятно няма да го постигнем“, заяви Франсоа Вилроа дьо Гало пред френската телевизия „СиНюз“ (CNews) и радио „Европа 1“ (Europe 1), подчертавайки важността на намаляването му.

Управителят на „Банк дьо Франс“ каза също, че очаква ЕЦБ да запази лихвените проценти на сегашното им ниво.

„Считам, че разумният подход вероятно би бил да се запазят лихвите“, заяви Франсоа Вилроа дьо Гало пред френските медии.