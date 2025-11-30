Преговорите между делегации на САЩ и Украйна са били продуктивни, но има още много работа за вършене, заяви Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че преговорите с украинската делегация, които се проведоха в американския щат Флорида, са били продуктивни, но остава още много работа за вършене по постигането на споразумение за мир между Киев и Москва, предадоха световните агенции.

„Нещата са деликатни. Нещата са сложни. Има много променливи величини, има и друга страна, която трябва да бъде част от уравнението, а това ще продължи по-късно тази седмица, когато господин Уиткоф пътува до Москва. Макар че поддържаме контакт и с руската страна, ние имаме доста добра представа и за техните позиции“, каза Рубио пред репортери. Споменавайки името на Уиткоф, той визира това, че специалният пратеник на Доналд Тръмп заминава утре за Москва.

"Ние искаме да помогнем на Украйна да бъде безопасна завинаги, така че никога да не бъде изправена пред риска от друга инвазия. И което е също толкова важно. Ние искаме да помогне на украинците да влязат в една истинска ера на просперитет“, заяви още Рубио. „Ние искаме украинците да излязат от тази война не само възстановили страната си, но да надградят нещата така, че да бъдат по-силни и по-проспериращи, отколкото са били“

Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров нарече преговорите „продуктивни и успешни“.

Преговорите във Флорида се проведоха в момент, в който Киев е под силен военен и политически натиск и в момент, в който Володимир Зеленски уволни началника на канцеларията си Андрий Ермак в резултат на голямо разследване за корупция.

Срещата във Флорида между двете делегации трябваше да подготви и почвата за посещението на Уиткоф в Москва идната седмица.

В срещата във Флорида участваха и самият Уиткоф, както и Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп.

Преди да бъдат направени изявленията на Рубио и Умеров относно хода на преговорите, източник ги определи пред Франс прес като не лесни. "Процесът не е лесен, защото търсенето на формула и на решения продължава“, заяви този източник, но добави, че става дума за конструктивни разговори и че всички искат конкретен резултат, за да има тема за последващи преговори между САЩ и Русия.

Според друг източник, говорил пред Франс прес, по време на срещата във Флорида американците са искали постигане на договорка с украинците по онези точки от плана за Украйна, представен от Вашингтон, по които досега нямаше консенсус. Формулировките в тези точки са сложни, особено по отношение на териториите, защото американците гледат на себе си изключително като на посредници, а не като на страна, подкрепяща Киев, коментира източникът.

Преговорите днес се базираха на промени в американския план за Украйна, договорени преди седмица по време на други преговори – този път, проведени в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна.

Преди 10 дни САЩ представиха план в 28 точки за Украйна. Но планът си навлече критики, че е прекалено облагодетелства Москва. Той беше променен и трябва да бъде финализиран с одобрението на двете страни в конфликта и европейците, въпреки че Киев се опасява, че трябва да направи големи отстъпки.

Утре президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде в Париж за среща с френския президент Еманюел Макрон. Днес Зеленски проведе телефонни разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Същевременно стана ясно, че Рубио няма да бъде на заседанието на министрите на външните работи на страните от НАТО през следващата седмица.

Докато се водеха преговорите руската армия продължи да напредва в източната част на Украйна. А атака с дронове уби най-малко един човек и рани най-малко 11 души в района на Киев.

Същевременно морски дронове бяха насочени срещу голям петролен терминал в руското пристанище Новоросийск. Този терминал позволява да се изнася петрол, доставян по един от най-големите петролопроводи в света, който потегля от петролните находища в Казахстан на брега на Каспийско море и прекосява Русия към Черно море. Властите на Казахстан обвиниха Украйна, че е в основата на атаката, отбелязва Франс прес.