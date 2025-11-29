Подробно търсене

Франс прес: Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

Божидар Захариев
Специалният пратеник Стив Уиткоф (вляво) и американският държавен секретар Марко Рубио - снимка: Ludovic Marin чрез AP
Маями,  
29.11.2025 21:26
 (БТА)
Американският държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф ще се срещнат утре с украинска делегация в американския щат Флорида, предаде Франс прес, като се позова на представител на американското правителство.

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Срещата ще се състои броени дни след като Тръмп представи плана си за слагане на край на войната в Украйна.

Малко по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински преговарящи пътуват за САЩ за обсъждания на този план.

/БЗ/

