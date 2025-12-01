Движението е нормално на всички гранични пунктове в страната

Подробно търсене

Таня Петкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова (БТ)
01.12.2025 07:13
Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи, съобщава на страницата си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 06:00 часа.  

На границата с Турция, както и с Република Северна Македония, трафикът е нормален на всички пунктове.  

Нормален е трафикът на граничните пунктове със Сърбия. 

Движението нормално на всички гранични преходи с Румъния и Гърция.

От "Гранична полиция" напомнят, че на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Властите са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

/ТНП/

