Движението е нормално на всички гранични пунктове в страната

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи, съобщава на страницата си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 06:00 часа.

На границата с Турция, както и с Република Северна Македония, трафикът е нормален на всички пунктове.

Нормален е трафикът на граничните пунктове със Сърбия.

Движението нормално на всички гранични преходи с Румъния и Гърция.

От "Гранична полиция" напомнят, че на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Властите са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.