С приемането на еврото България получи шанс за ново начало, написа Делян Пеевски

Маргарита Колева
Лидерът на ПГ „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски. Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
01.01.2026 00:37
 (БТА)

С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало, написа лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Певески във Фейсбук.  

Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората, посочва Пеевски. 

На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои, пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”.

 

/МК/

