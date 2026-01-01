Подробно търсене

МТИ: Президентът на Унгария произнесе новогодишното си пожелание заедно с космонавта Тибор Капу

Виктор Турмаков
МТИ: Президентът на Унгария произнесе новогодишното си пожелание заедно с космонавта Тибор Капу
МТИ: Президентът на Унгария произнесе новогодишното си пожелание заедно с космонавта Тибор Капу
Унгарският космонавт Тибор Капу. Снимка: AП/Terry Renna
Будапеща,  
01.01.2026 01:14
 (БТА)

Президентът на Унгария Томаш Шуйок и космонавтът Тибор Капу приветстваха с общо послание по обществените медии настъпването на 2026 година, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Шуйок и Капу отправиха най-добри пожелания на унгарските семейства, общности и цялата нация, подчертавайки силата на единството.

Президентското послание беше излъчено от големите телевизионни и радиостанции в страната в полунощ, веднага след изпълнението на националния химн.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ИТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:30 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация