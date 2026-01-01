МТИ: Президентът на Унгария произнесе новогодишното си пожелание заедно с космонавта Тибор Капу

Президентът на Унгария Томаш Шуйок и космонавтът Тибор Капу приветстваха с общо послание по обществените медии настъпването на 2026 година, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Шуйок и Капу отправиха най-добри пожелания на унгарските семейства, общности и цялата нация, подчертавайки силата на единството.

Президентското послание беше излъчено от големите телевизионни и радиостанции в страната в полунощ, веднага след изпълнението на националния химн.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)