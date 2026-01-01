В историята ще останат 12 бурни месеца, които донесоха много отчаяние и надежда за българския народ, каза Костадин Костадинов

В историята ще останат 12 бурни месеца, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ, заяви във видеобръщение във Фейсбук лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Имаше много моменти, в които ние, свободните българи, борещи се България да бъде независима държава, бяхме поставени в неблагоприятна ситуация от коалицията на управляващите, добави той.

В края на годината с общи усилия ние, свободните българи, с общонародни протести успяхме да изпратим това правителство в историята. С надежда поглеждаме към новата 2026 г., защото за пореден път получаваме последен шанс, в момент, в който светът се променя, се преначертават граници и рухват стари режими и се появяват нови геополитически реалности, каза Костадинов.

Нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и независимост. България може и трябва да бъде свободна и независима, със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и благоденстващ народ.

През 2026 г., особено на идващите избори, които ще бъдат в края на март месец, ние българите можем да дадем урок не само на нашите собствени деца как се отстоява независимост, но и да дадем урок на цяла Европа как един привидно покорен и стъпкан народ може да се изправи и да извоюва свободата си, заяви лидерът на „Възраждане“.

Светът се променя и ние можем да бъдем част от новите реалности, част от тези, които пишем историята, а не да я наблюдаваме отстрани, като зрители на филм. Крайно време е да поемем съдбата си в собствените си ръце, да преосновем държавата си, да създадем нов обществен договор и да възстановим доверието в държавните институции, добави той.

Вярвам, че с общи усилия можем да свършим всичко това, честита да ни е новата година, да сме здрави, 2026 г. може да бъде годината на новото българско възраждане, допълни Костадинов.