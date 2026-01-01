С традиционна наздравица от кмета на община Троян и фолклорен концерт жителите и гостите на града посрещнаха новата 2026 година

С традиционна наздравица от кмета на община Троян Донка Михайлова, баница и фолклорен концерт жителите и гостите на града посрещнаха новата 2026 година на централния градски площад „Възраждане“.

Въпреки отрицателните температури в планинския град, новогодишната програма, организирана от Община Троян, премина в празнично настроение, като по традиция събра жители и гости на града на централния площад за общо посрещане на новата година.

В минутите преди полунощ кметът Донка Михайлова отправи празнично послание към троянци, като пожела здраве, сплотеност и успешна нова година за общината.

„Отброихме последните дни на 2025 година. Броим първите минути на 2026 г. Всяка Нова година е надежда, мечти, мотивация и воля за постигане. Дано Новата година да е ново начало за започнатите начинания и старите мечти. Да им вдъхнем нова енергия, за да ги доведем до успешен край. И да мечтаем още по-смело. Да изживеем годината с достойнство. Дано светът ни стане по-мирен, по-мъдър и по-добър. Да пожелаем най-доброто за общината си. И да го сбъднем”, каза кметът на община Троян Донка Михайлова в обръщението си към присъстващите. След обратното броене присъстващите вдигнаха наздравица за 2026 г., а по традиция бе раздадена новогодишна баница.

Празничната атмосфера на площада бе допълнена от концерт на фолклорния изпълнител Влади Величков и приятели. Публиката аплодира изпълненията на кавал и народна музика, които събраха хора от различни възрасти и създадоха настроение за началото на новата година.