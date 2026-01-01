С празничен концерт Сливен отбеляза настъпването на 2026 година

С празничен концерт под надслов „Заедно в новогодишната нощ“ Сливен отбеляза настъпването на 2026 година. Празничната програма се проведе на площад „Цар Освободител“, където се събраха жители и гости на града. За доброто настроение на публиката се погрижи рок група „Ахат“.

Малко преди полунощ кметът на Сливен Стефан Радев отправи новогодишно послание към съгражданите си. Той подчерта, че 1 януари 2026 година е историческа дата за България - годината, в която страната изпълнява последната от големите цели, поставени преди 35 години: членство в НАТО, Европейския съюз, Шенген и еврозоната.

Кметът определи това като забележителен успех, постигнат благодарение на усилията на всички българи през годините, и пожела националният успех да се превърне в личен за всеки гражданин. Той отправи пожелания за здраве, мир, щастие, успешна и ползотворна година, изпълнена с берекет, спокойни нощи и щастливи дни.

В полунощ присъстващите посрещнаха Новата 2026 година с аплодисменти и новогодишни пожелания, а небето над Сливен бе озарено от празнични илюминации. Празникът продължи с музиката на фолклорния оркестър „Прима плюс“.