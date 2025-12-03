Подробно търсене

Рюте не коментира предупреждението на Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега

кор. на БТА Николай Желязков
Марк Рюте / Снимка: НАТО
Брюксел,  
03.12.2025 09:29
 (БТА)
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не коментира днес отправеното предупреждение от руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега. Няма да реагирам на всичко, което Путин е казал, заяви Рюте пред журналисти преди началото на срещата на външните министри от НАТО в Брюксел.

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна. Рюте призова да не се търси подтекст в отсъствието от днешната среща на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, тъй като той ще бъде представен от свой заместник.

Дано преговорите да доведат до резултат, каза Рюте. Благодарение на САЩ и Европа, подкрепата за Украйна продължава, икономическите санкции срещу Русия действат. Това е най-добрият начин да променим сметките на Путин и войната да приключи по-скоро, добави той.

По неговите думи на днешната среща ще бъдат обсъдени стъпките за повишаване на военните разходи и на отбранителното производство съгласно взетите по-рано тази година решения. Предвижда се в днешните разговори да се включат отново и представители на Украйна.

