АП: Доналд Тръмп заяви, че изпраща свои представители в Москва и Киев, след като бе преработен мирният план за Украйна

Николай Велев
Вашингтон ,  
26.11.2025 02:58
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е бил "усъвършенстван" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол, ще разговаря с украински официални лица в Киев, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп допусна възможността в крайна сметка лично да се срещне с Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите.

"Ще ми бъде докладвано за всички постигнати резултати", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Надявам се скоро да се срещна с президента Зеленски и президента Путин, но САМО когато споразумението за прекратяване на тази война е ОКОНЧАТЕЛНО или в последния етап на договаряне", добави той

Тръмп публикува тази позиция, след като в понеделник вечерта и във вторник Дрискол обсъди новото предложение за мир с руски представители в Абу Даби.

"Преговорите вървят добре и оставаме оптимисти", заяви подполковник Джеф Толбърт, говорител на министъра на сухопътните сили на САЩ.

Докато се водиха консултациите, Русия предприе нова вълна от нощни въздушни удари по Киев, като най-малко седем души бяха убити. При атаките бяха поразени сгради и енергийни инфраструктурни обекти.

Междувременно Украйна заяви, че е атакувала успешно няколко стратегически цели на територията на Русия. Според руските власти при украинските удари в южната част на страната са били убити трима души и са били нанесени щети по жилищни сгради.

Въпреки това Тръмп изрази известен оптимизъм, че дипломатическите усилия на неговата администрация скоро могат да доведат до пробив. Планът на американския президент за прекратяване на продължаващата близо четири години война бе разпространен миналата седмица. Документът изглежда силно благоприятен за Русия, което накара Зеленски бързо да се ангажира с американските преговарящи, коментира АП.

Европейските лидери, които явно не са участвали в изготвянето на предложението на Тръмп, се опитаха да насочат преговорите в посока, която да отговори на техните опасения, добавя американската новинарска агенция.

"Мисля, че сме много близо до сключването на сделка. Ще разберем", каза Тръмп по време на ежегодна церемония в навечерието на Деня на благодарността. "Мислех, че това ще бъде по-лесно, но смятам, че постигаме напредък", добави той.

Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че усилията за мир набират скорост и "се намират в решаващ момент". Той направи това изказване, след като в неделя се срещна с високопоставени американски и украински представители в Женева, а по-късно участва и във виртуалната среща на т.нар. коалиция на желаещите.

Американският държавен секретар Марко Рубио взе участие и в двете срещи.

Британският премиер Киър Стармър коментира преговорите с думите: "Смятам, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че по-голямата част от текста, който (Зеленски) предлага, може да бъде приет".

Олександър Бевз, един от украинските делегати, участвали в консултациите в Женева, обаче предупреди, че е "много рано да се каже, че нещо е договорено". Бевз тази вечер каза в интервю за АП, че САЩ са наясно, че силата на гаранциите за сигурността на Украйна ще "определи устойчивостта на споразумението" и че именно гаранциите за сигурност правят това споразумение "реално и приложимо". Украинският представител обаче отказа да коментира подробности около измененията по плана на Тръмп.

Бевз по-рано заяви пред АП, че броят на точките в предложеното споразумение е бил намален, но отрече информацията, че първоначалните 28 точки са били съкратени до 19.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви във вторник, че срещата на коалицията на желаещите е показала "солиден и обнадеждаващ напредък" по отношение на мирното споразумение за Украйна, като същевременно разкритикува поредната атака на Москва срещу Киев и нахлуването на дронове в Румъния и Молдова. "Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир", написа тя в социалната мрежа "Екс". 

В понеделник вечерта Зеленски заяви, че "списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да се изпълни". Той добави, че планира да обсъди "чувствителни" нерешени въпроси с Тръмп.

Москва е лаконична коментарите си за мирния план. Руският външен министър Сергей Лавров каза във вторник, че Русия поддържа контакт с американски официални лица. Очакваме те да ни предоставят  редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа, посочи Лавров.

