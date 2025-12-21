Азиатската футболна конфедерация също ще организира турнир Лига на нациите

Азиатската футболна конфедерация обяви, че ще организира турнир Лига на нациите в опит да подобри стандартите и комерсиалните възможности за националните отбори на целия континент.

Управителният орган, базиран в Куала Лумпур, не е посочил начална дата. Организацията заяви, че възнамерява да използва съществуващите международни прозорци на ФИФА за провеждане на състезанието.

„Лигата на нациите на АФК представлява важна стъпка напред в постоянния ни ангажимент да подкрепяме развитието на нашите 47 асоциации-членки“, заяви генералният секретар на АФК Уиндзор Джон в изявление, цитирано от агенция Ройтерс.

„Чрез въвеждането на структурирана платформа за състезания . . . ние се стремим да осигурим постоянен достъп до висококачествени мачове, като същевременно се справяме с логистичните и свързаните с разходите предизвикателства, пред които са изправени националните отбори“, добави той.

АФК понастоящем организира Купата на Азия на всеки четири години, като следващото издание с 24 отбора ще се проведе в Саудитска Арабия през януари 2027 година.

Европейската футболна централа УЕФА стартира собствен турнир Лига на нациите през 2018 година.