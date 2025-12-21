Подробно търсене

Азиатската футболна конфедерация също ще организира турнир Лига на нациите

Ива Кръстева
Азиатската футболна конфедерация също ще организира турнир Лига на нациите
Азиатската футболна конфедерация също ще организира турнир Лига на нациите
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Куала Лумпур,  
21.12.2025 12:47
 (БТА)

Азиатската футболна конфедерация обяви, че ще организира турнир Лига на нациите в опит да подобри стандартите и комерсиалните възможности за националните отбори на целия континент.

Управителният орган, базиран в Куала Лумпур, не е посочил начална дата. Организацията заяви, че възнамерява да използва съществуващите международни прозорци на ФИФА за провеждане на състезанието.

„Лигата на нациите на АФК представлява важна стъпка напред в постоянния ни ангажимент да подкрепяме развитието на нашите 47 асоциации-членки“, заяви генералният секретар на АФК Уиндзор Джон в изявление, цитирано от агенция Ройтерс.

„Чрез въвеждането на структурирана платформа за състезания . . . ние се стремим да осигурим постоянен достъп до висококачествени мачове, като същевременно се справяме с логистичните и свързаните с разходите предизвикателства, пред които са изправени националните отбори“, добави той.

АФК понастоящем организира Купата на Азия на всеки четири години, като следващото издание с 24 отбора ще се проведе в Саудитска Арабия през януари 2027 година.

Европейската футболна централа УЕФА стартира собствен турнир Лига на нациите през 2018 година.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:26 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация