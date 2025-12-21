Тялото ни е храм, за който трябва да се грижим по правилен начин, каза отец Бисер Христов в храма „Св. Успение Богородично“ в Търговище

Тялото ни е храм, за който трябва да се грижим по правилен начин, каза в проповедта си отец Бисер Христов в Търговище. Председателят на православния храм „Св. Успение Богородично“ говори пред миряните за неразривната връзка между божественото и човешкото у Иисус Христос и отбеляза, че без тази връзка нямаше да може да бъде извършено спасението на човечеството от Божия син.

По думите на свещеника човекът е двусъставно същество - от плът и от дух и душа. Това има особена роля в спасението. Тъй като именно чрез плътта - невинната Божия плът, разпъната на кръста, бе извършено изкуплението от Божия син, изтъкна той.

Свещеникът обърна внимание, че тялото е определяно като храм от апостол Павел. „Храм, който ние трябва да почитаме, както почитаме и душата, която е пък образ на Бога. Храм, за който трябва да се грижим, защото който разруши Божия храм, то Бог него ще разруши“, припомни отец Бисер Христов. И това по според него означава, че „тялото трябва да бъде обичано по правилния начин като храм на живия Бог, дори като образ на Христос, защото според светците отци ние дори сме създадени телесно по образа на Христос“.

Той припомни на миряните, че Иисус – синът Божий, често сам се нарича „Син човечески“ и това подчертава връзката между божественото и човешкото, без която връзка нямаше да може да бъде извършено спасението.

Доколко Христос е човек и доколко е Бог и къде е разликата между божието и човешкото в него са въпросите, на които търсят отговор дори първите четири вселенски събора, отбеляза още отец Бисер Христов. Това съединение на божествено и човешко у Христос е било предмет на много противоречия, борби и много изкушения, та дори и до ден днешен, каза още свещеникът и призова да се отнасяме с грижа към тялото и душата си, така, както би го сторил Бог.