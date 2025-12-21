В село Слокощица, община Кюстендил, събират пари в помощ на детската градина с благотворителен базар

В село Слокощица, община Кюстендил, събират пари в помощ на детската градина в селото с благотворителен базар, каза за БТА Камелия Гребенарова, жител на селото и част от настоятелството на Народно читалище „Просвета 1922“.

Базарът ще продължи до 16:00 ч. днес и от него могат да бъдат купени коледни сувенири, сурвачки, сладкиши и баници, направени от жители на селото. Организира се и томбола с награди, като цената за участие е 2 лв., а наградите са осигурени от читалището. Всички деца, посетили базара, ще получат подаръци от Дядо Коледа и Снежанка. Благотворителният базар се прави от 2018 година. „Всяка година се събират – било за обновяване на материалната база, било за консумативи, реквизит за детската градина. Вече учителският актив решава в момента от какво имат нужда и в какво да вложат средствата. Винаги всичко се прави прозрачно, дава се отчетност на средствата и хората с радост помагат“, каза Гребенарова.

За 17:00 ч. е насрочено тегленето на томболата, а в 17:30 ч. ще светне коледната елха, която се намира в двора на бившето училище. В програмата включва изяви на танцовият състав „Шопски ритми“ и кукерската група, които са към читалището.

В с. Слокощица живеят около 150 деца под 18 г. и около 1500 човека, каза още Камелия Гребенарова.