На днешната неделя Църквата ни подготвя с историята за Рождество Христово, каза отец Красимир в храма „Свети Три Светители“ в Шумен

Църквата ни подготвя на днешния ден с историята за Рождество Христово – как се е родил Спасителят. Това каза отец Красимир в неделната си проповед пред миряните в храма „Свети Три Светители“ в Шумен в неделята пред Рождество Христово.

„Словото Божие, второто лице на Светата троица, се въплъщава в утробата на девицата – Света Дева Мария, става човек и се изражда заради нашето спасение, за спасението на целия свят. Интересно е повествованието за Рождество Христово", отбеляза отец Красимир и припомни на миряните част от него.

По думите му обикновено когато човек отива на рожден ден първо поздравява рожденика и след това сяда на трапезата. „За голямо съжаление у нас на Бъдни вечер често се правят много ястия, слагаме ги на трапезата, сядаме на нея, забравяме за Рожденика, както и да го поздравим. Можем да го поздравим, като прочетем повествованието от свети апостол и евангелист Лука. Ще ви отнеме около две минути да го прочетете, да прекадите трапезата и да седнете на нея като православни християни, в очакване на Рождеството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос“, каза още отец Красимир. Той допълни, че цялата следваща седмица ще има служби в храма „Свети Три Светители“.