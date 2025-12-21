Подробно търсене

Израелският президент призова за глобална кампания срещу антисемитизма

Пламен Йотински
Израелският президент призова за глобална кампания срещу антисемитизма
Израелският президент призова за глобална кампания срещу антисемитизма
Президентът на Израел Ицхак Херцог. Снимка: Abir Sultan/Pool Photo via AP
Тел Авив,  
21.12.2025 12:40
 (БТА)

Седмица след атаката срещу еврейски фестивал на плажа Бондай в Сидни, при която загинаха 15 души, предимно евреи, израелският президент Ицхак Херцог днес призова за глобална кампания срещу антисемитизма, информира ДПА.

"Нарастващата омраза към евреите по целия свят е глобална криза", заяви Херцог на събитие в Йерусалим в памет на загиналите в Австралия.

Двама нападатели, баща и син, застреляха и раниха хора на известния плаж по време на празника Ханука. Бащата беше застрелян от полицията, а синът беше откаран в болница с животозастрашаващи огнестрелни рани.

На възпоменателното събитие в Сидни присъства австралийският премиер Антъни Албанезе. 

Херцог призова всички да се присъединят към борбата срещу антисемитизма. "Това е спешен призив за действие, за да се предотврати следващата катастрофа. Няма да търпим това." 

Той заяви, че борбата срещу антисемитизма изисква от страните да предприемат "много силни и твърди мерки" и да покажат "силно лидерство".

"Искам да кажа на евреите в Австралия, че народът на Израел е с вас", заяви Херцог и добави, че се надява скоро да посети еврейската общност в Австралия.

"Въпреки хилядите километри, които ни разделят, ние чувстваме вашата болка, виждаме вашата смелост под обстрел, споделяме вашето чувство на изоставеност, шок и ужас."

Преди речта на Херцог бе запазена минута мълчание, а след това той запали свещ.

"Няма да позволим омразата да ни пречупи", заяви Херцог. "Няма да позволим терорът да затъмни нашата светлина, нашето единство, нашата народност, нашата взаимна отговорност, нашата вечност. Заедно ще победим тази тъмнина", каза той.

/ПЙ/

Свързани новини

18.12.2025 13:32

АНСА: Папата осъди в разговор с израелския президент всички форми на антисемитизъм

Папа Лъв XIV осъди в разговор с израелския президент Ицхак Херцог антисемитизма след масовата стрелба в неделя на еврейско тържество на плажа Бондай в Сидни, съобщи Ватиканът, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.
18.12.2025 07:48

Премиерът на Австралия обеща, че след терористичната атака в Сидни ще бъдат приети по-строги закони срещу разпространението на омраза

Австралийският премиер Антъни Албанезе призна недостатъците в борбата с антисемитизма дни след смъртоносна терористична атака по време на еврейски фестивал в Сидни и обеща страната да предприеме по-строги мерки, предаде ДПА. Албанезе заяви пред
17.12.2025 19:37

ЕС ще засили мерките срещу радикализацията и антисемитизма, заяви Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия ще предприеме нови мерки за предотвратяване и борба с радикализацията и антисемитизма и ще инвестира допълнително в мерки за защита, заяви днес председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:27 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация