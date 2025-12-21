Лидерът на турската опозиционна Народнорепубликанска партия похвали икономиките на България и Гърция и разкритикува ситуацията в Турция

Лидерът на турската основна опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел похвали икономиките на съседните на Турция страни България и Гърция и остро разкритикува икономическата ситуация в Турция, съобщи новинарската агенция Ихляс хабер ажансъ.

В речта си на митинг на НРП, който се състоя вчера в близкия до българската граница турски град Одрин, Йозел направи сравнения с цените в България и Гърция, които по думите му са с по-висока покупателна способност поради обезценяването на турската лира в резултат на икономическата криза в страната. Според него по тази причина Турция привлича българите.

„Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите. Дори си купува палто. Докато той прави това, брат ни Окан в Турция работи един месец само за да може да си позволи да си купи едно палто“, заяви Йозел, цитиран от агенцията.

Според опозиционния лидер подобна е ситуацията и в съседна Гърция.

„Турците отиват в Гърция или в съседна България, за да купуват месо, което при нас е баснословно скъпо и не е по кесията на обикновения турски гражданин. В същото време българите предпочитат да пазаруват в Одрин заради изгодните валути в Турция. Инфлацията на хранителните стоки в Турция е най-високата в Европа и трета в света“, каза Йозел.

Ихляс хабер ажансъ посочва, че речта на опозиционния лидер специално в тази си част е предизвикала неодобрение сред някои участници в митинга.

Сравненията на Йозел относно цените на храните, валутните курсове и покупателната способност беше критикувана за това, че представя Турция негативно в международен план, отбелязва Ихляс хабер ажансъ. Много граждани, които участваха в митинга, заявиха, че използването на език, който омаловажава Турция, е неприемлив, допълва агенцията.